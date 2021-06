Scheurtje in een dak zorgde vorige maand voor E. colibacterie in kraanwater

Acht dorpen in Zuidoost-Brabant moesten het kraanwater vorige maand drie dagen eerst koken voor gebruik, vanwege de E.colibacterie. De oorzaak voor het opduiken van de poepbacterie, zo blijkt dinsdag uit navraag door Omroep Brabant: een klein scheurtje in het dak van een voorraadkelder van Brabant Water.

"Door dit scheurtje is regenwater naar binnen gesijpeld. Via het regenwater is de bacterie in de waterbassins in de kelder terechtgekomen", vertelt een woordvoerder nadat het waterbedrijf enkele weken onderzoek heeft gedaan. "De voorraadkelder is niet meer in gebruik. We doen nu nader onderzoek of en hoe we de kelder kunnen repareren."