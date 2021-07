Megarechtszaak tegen Martien R. en consorten: OM komt met strafeis

Martien R. en drie medeverdachten op een van de eerste zittingsdagen in Den Bosch (tekening: Adrien Stanziani) vergroot

Het Openbaar Ministerie (OM) komt donderdag met zijn strafeisen tegen Martien R. uit Oss en een groep medeverdachten. De dertien mannen en één vrouw worden verdacht van lidmaatschap van een misdaadorganisatie die handelde in cocaïne, pillen en wapens. En ook nog eens van het witwassen van zwart geld. Het proces begon bijna zeven weken geleden en is een van de grootste rechtszaken ooit in Brabant.

Diverse familieleden kwamen vaker met justitie in aanraking. Na verhalen over dreigementen door de familie R. kwam er een paar jaar geleden een rechercheteam. Agenten verstopten microfoons en camera's om te zien wat ze zoal deden. Ook in een schuur achter het woonwagenkamp in Oss. Aan de Hoogheuvelstraat kwamen de verdachten samen om vrijuit te praten en werken.

Machinegeweer

Ze verwerkten daar volgens het OM cocaïne tot blokken, alsof die net uit de jungle van Zuid-Amerika kwamen. En ze probeerden er machinegeweren uit. Op een van de videobeelden was Martien R. in beeld met een groot machinegeweer in zijn handen.

Die audio en video vormen het belangrijkste bewijsmateriaal. Van maart 2018 tot aan de invallen van Operatie Alfa van november 2019 legde de apparatuur veel vast. 860 afgeluisterde gesprekken werden uiteindelijk geselecteerd, uitgewerkt en uitgeschreven.

'Dubieus bewijs'

Maar de verdachten en advocaten vinden dat bewijs dubieus: veel gesprekken zijn onverstaanbaar, slecht en onjuist uitgewerkt op papier en hoe weet de politie wie wat zei? Daarom vroegen ze bij de aanvang van het proces opheldering. Maar het was duidelijk genoeg, vond de rechtbank die geen behoefte had aan nog meer uitleg.

Dat besluit vonden de verdachten te makkelijk en oneerlijk. Ze zeiden dat ze zich al veroordeeld voelen. Daarop vertrokken de meeste verdachten naar huis of naar hun cel. Het proces ging zonder hen verder. Het is niet verplicht dat ze erbij zijn.

Lege zaal

Op iedere zittingsdag legde de rechtbank de zaken voor aan een lege zaal. Het OM kwam met uitleg en soms een filmpje voor de aanwezige media. Op een videoscherm waren afgeluisterde gesprekken uitgeschreven, zodat ook zichtbaar werd wie wat zei. Soms was het inderdaad slecht te verstaan en dan werd dat ook erbij gezegd. Zeker één gesprek is tijdens het proces teruggetrokken vanwege de slechte kwaliteit.

Reacties van de verdachten ontbraken steeds. Maar ze hadden in de aanloop naar het proces al veel gezegd en ontkennen eigenlijk alles. Ze waren niet bezig met drugs maar met Himalayazout en hun gesprekken waren een toneelspel.

Strafeisen

Het OM gelooft daar allemaal niks van en komt naar verwachting met forse strafeisen. Daarna wordt minstens één pleidooi verwacht. Of de andere verdachten en advocaten het proces negeren is onbekend. Ze zijn diverse keren nadrukkelijk uitgenodigd door de rechtbank om wel te komen.

Er waren bij het begin van het proces nog 15 verdachten. Maar verdachte Frank L. die gezien wordt als de wapenman, brak met zijn advocaat. De nieuwe advocaat moet zich gaan inlezen. Daarom is besloten zijn zaak af te splitsen.

Donderdag maakt het OM bekend wat ze geschikte strafeisen vindt. Na de zomer, op 6 september, staat gepland dat de rechtbank in Den Bosch uitspraak doet.

