Boeren blazen verdere acties af na gesprek op provinciehuis

De boerenacties die woensdagmiddag stonden gepland, gaan niet door. De boeren van Farmers Defence Force vinden dat ze voldoende zijn gehoord op het provinciehuis. Daar hadden enkele actievoerders een gesprek met commissaris van de Koning Ina Adema.

Stikstofregels en vergunningen

De boeren en de commissaris spraken over de stikstofregels en over de vergunningen van andere bedrijven. Daarvoor had de voorman een lijst van vijftig bedrijven bij zich, waarvan hij wilde weten hoe het met hun vergunningen zat. Naar eigen zeggen om te bewijzen dat het aandeel van boeren in het stikstofprobleem veel kleiner is dan gedacht.