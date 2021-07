Coronanieuws: maatregelen aangescherpt, Tilburgse kermis kan doorgaan

12.50

Een groot aantal festivals staat op losse schroeven nu het kabinet overweegt om meerdaagse evenementen af te blazen vanwege de snelle stijging van positieve coronatests. Tot begin september staan er veel festivals op de agenda zoals Lowlands, Down The Rabbit Hole, Mysteryland, Into the Great Wide Open en Paaspop. Daar komen duizenden bezoekers op af.

Solar Weekend in Roermond is in het weekeinde van 29 juli tot en met 1 augustus het eerste grote meerdaagse festival. In het weekend van 20 tot en met 22 augustus is het de beurt aan Lowlands en Decibel Outdoor en een week later volgen Down The Rabbit Hole, Nirwana en Mysteryland. In het eerste weekend van september staan Into The Great Wide Open op Vlieland en het uitgestelde Paaspop in Schijndel op het programma.