Gouden tip voor olympische sporter: 'Blijf jezelf en laat je niet afleiden'

Anky van Grunsven vergroot

Amazone Anky van Grunsven uit Erp was actief op zeven Olympische Spelen. Kleiduivenschutter Eric Swinkels uit Boekel heeft zes edities op zijn erelijst staan. De twee Brabantse sporters weten als geen ander wat er nodig is om te presteren op de Spelen.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Van Grunsven benadrukt dat niet alleen de Olympische Spelen druk met zich meebrengt, maar het hele olympische jaar. “Het is een heel lang traject, waarbij je om moet gaan met de druk en de pers. Je moet het accepteren en nuchter blijven.”

Swinkels sluit zich aan bij deze woorden. “Het belangrijkste is dat je jezelf blijft. Je moet niet ineens heel andere dingen gaan doen omdat het gaat om de Olympische Spelen.”

Eric Swinkels deed zes keer mee op de Spelen bij het kleiduivenschieten. vergroot

Toch valt niet te ontkennen dat je als sporter aan alles merkt dat de spelen het grootste sporttoernooi ter wereld is. “Er zijn zoveel dingen om je door af te laten leiden gedurende je voorbereiding en het toernooi”, vertelt de voormalig topamazone die de meeste olympische deelnames op haar naam heeft staan. “Het is vooral een kwestie van focus op je eigen zaken hebben. Je ziet andere sporters ineens veel harder trainen of heel andere dingen doen. Je bent er om wat je doet en kan, ga daarin dan ook niks veranderen.”

"In Seoul was mijn koffer met rijkleren ineens spoorloos verdwenen."

Gevraagd naar een opmerkelijke ervaring op de Olympische Spelen, hoeven beide ex-olympiërs niet lang na te denken. Voor Swinkels was het de aanslag op de Israëlische atleten in 1972. “Ik heb medailles gewonnen en de vlag mogen dragen, maar die aanslag blijft toch een verschrikkelijk fenomeen. Het belangrijkste is dat je rustig blijft. Paniek is altijd een foute raadgever.”

Bij het moment van Van Grunsven kwam er wel degelijk paniek om de hoek kijken. “Tijdens de Olympische Spelen gebeuren er altijd gekke dingen. In Seoul was mijn koffer met rijkleren ineens spoorloos verdwenen. Toen was er toch wel paniek. Het waren ook nog eens mijn eerste spelen. De dingen die mis gaan zijn onverwachts. Je kunt je niet voorbereiden op dit soort situaties.”

"Bij je eerste Olympiade is er geen druk."

Veel last van zenuwen hebben Swinkels en Van Grunsven door de jaren heen niet gehad. “De eerste spelen zijn misschien wel het minst spannend. Je weet niet wat je moet verwachten. Je bent dan waarschijnlijk ook nog geen favoriet voor een medaille”, vertelt de kleiduivenschutter.

Van Grunsven herkent dat gevoel: ‘’Bij je eerste Olympiade is er geen druk. Je ziet het eerder als een ontdekkingsreis. Je moet er ook van kunnen genieten.”

Naarmate je meer favoriet bent voor een medaille helpt ervaring wel volgens Swinkels. “Je kunt beter omgaan met de stress en makkelijker de rust bewaren. Maar eigenlijk moet je geen stress hebben. Je bent daar met je grootste hobby. Je moet er veel voor laten, dus geniet van dit soort magische momenten.”

Anky van Grunsven:

7x Olympische Spelen (1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 en 2012)

3x goud

5x zilver

1x brons

Eric Swinkels:

6x Olympische Spelen (1972, 1976, 1984, 1988, 1992 en 1996)

1x zilver

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.