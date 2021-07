Deze Eindhovense cafés moeten wél dicht: 'Mogen ze even hun jassen halen?'

Stratumseind in Eindhoven (foto: Kevin Cordewener). vergroot

Nog twee Eindhovense horecazaken moeten hun deuren voorlopig gesloten houden. Twee kroegen op het Stratumseind kregen vorige week van de gemeente te horen dat ze dicht moeten omdat ze de coronaregels overtraden. En nu andere zaken tijdelijk weer open mogen, voelt dat extra oneerlijk.

Het gaat om de kroegen 't Lempke en de Borrelbar, allebei op het Stratumseind. En allebei vertegenwoordigd door advocaat Ivo Soetens. Vorige week op vrijdag en zaterdag kregen de beide zaken een brief, dat boa's hadden geconstateerd dat de coronaregels werden overtreden, vertelt de advocaat. "Er liepen mensen door de zaak, terwijl iedereen moet blijven zitten", legt hij uit.

"Mogen mensen misschien nog even hun jas gaan pakken?"

Maar het venijn zit hem in het tijdstip waarop de overtredingen zijn geconstateerd. Bij de ene zaak om tien voor twaalf, bij de ander om acht voor twaalf. "En ze moeten om twaalf uur dicht. Maar mogen mensen dan misschien nog even hun jas gaan pakken?"

Soetens vindt het een overdreven maatregel om de kroegen dan meteen op slot te doen. Maar in tegenstelling tot de restaurants waar personeel na sluitingstijd nog op het terras zat, is er geen gerechtelijke procedure gestart. "We hebben wel bezwaar aangetekend, maar zijn niet naar de rechter gegaan", zegt Soetens. "Mijn cliënten wilden de koninklijke weg bewandelen, door gewoon met de gemeente in overleg te gaan, om het gesprek aan te gaan."

"Er is toch geen reden om dit zo hard te spelen?"

Maar dat gesprek wil volgens hem niet echt vlotten. "Ik krijg geen inhoudelijke reactie van de gemeente, behalve dat het besluit is hoe het is." Ook zaterdag is er nog contact geweest met de gemeente.

Met het opschorten van de sluitingen van de andere Eindhovense horeca in het achterhoofd, had Soetens dat voor zijn cliënten ook graag gezien. "Ik heb gevraagd om het besluit op te schorten, er is toch ook geen reden om dit zo hard te spelen?"

De gemeente Eindhoven reageerde eerder zaterdag al op de sluiting van verschillende horecazaken in Eindhoven, na de ophef die ontstond toen restaurants Fling en Antonio's twee weken moesten sluiten omdat er na sluitingstijd personeel op het terras zat. De tijd van waarschuwen is voorbij, vindt de gemeente.

"Er is aangegeven dat er niet nog eerst gewaarschuwd zou worden."

"Het college heeft over de meest recente maatregelen en de handhaving daarop meerdere keren gecommuniceerd met de vertegenwoordiging van de horecaondernemers", zei de gemeente daarover. "Daarbij is aangegeven dat er na deze gesprekken niet nog eerst gewaarschuwd zou worden."

