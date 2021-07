Oprichter Ambulance Wens overleden, deze Brabantse wensen vergeten we nooit

vergroot

Kees Veldboer, oprichter en directeur van Stichting Ambulance Wens, is maandag plotseling overleden op 62-jarige leeftijd. Een harde klap voor de liefdadigheidsorganisatie, die ook in Brabant een hoop laatste wensen in vervulling liet gaan. Deze zes zullen we niet snel vergeten.

Heidi (49) ging nog één keer met haar familie op vakantie

Door een zeldzame spierziekte, had Heidi uit Helmond in 2018 niet lang meer te leven. Haar grote droom: nog één keer naar Ehrwald, het Oostenrijkse bergdorpje waar ze als gezin al ruim 20 jaar vakantie vierden. Ook dat jaar stond de reis op de planning, maar door de verslechterde toestand van Heidi leek het onmogelijk. Haar man Rudy wilde alles al annuleren, tot hij hoorde over Ambulance Wens. Heide is uiteindelijk met de ambulance naar haar geliefde bestemming gebracht, waar ze met de hele familie nog een laatste keer heeft genoten.

Meneer Peppelenbosch (90) zag nog één keer de Nachtwacht

Vroeger pakte meneer Peppelenbosch graag de trein vanuit Oss, om samen met zijn vrouw een stad te bezichtigen. Toen in 2016 zijn gezondheid snel achteruit ging en hij aan bed gekluisterd raakte, wilde hij graag nog één keer naar Amsterdam om samen met z'n vrouw een terrasje te pikken en de Nachtwacht bekijken. Dat werd geregeld. Het echtpaar kreeg zelfs een privérondleiding. 's Avonds kwam meneer Peppelenbosch met een grote grijns terug in het verpleeghuis.

Ria (76) ging met haar kleinkinderen naar de dierentuin

De familie van oma Ria uit Boekel was kapot van verdriet, nadat ze net voor de feestdagen hoorden dat hun moeder en oma kanker had en niet meer beter werd. Per toeval hoorde Omroep MAX-baas Jan Slagter het verhaal en hij schakelde Stichting Ambulance Wens in. Samen met haar kinderen en kleinkinderen is Ria een dag naar Blijdorp geweest. Ze genoot van de dieren, maar vooral van haar familie. Volgens haar dochter bracht Ria in die periode haar dagen vooral slapend door, maar leefde ze in de dierentuin even helemaal op.

Diny zag het schip dat haar leven veranderde

Op 12-jarige leeftijd voer Diny met een reusachtig stoomschip van Canada naar Nederland. Het veranderde haar leven. In 2015 - enkele weken voor haar overlijden - bezocht ze een replica van die boot. Het was haar laatste wens. Het werd een feest der herkenning. "Qua ontwerp en stijl is het precies dezelfde. Ik herken zelfs een paar kamers en ruimtes, echt geweldig", zei Diny. “Ik heb het gevoel alsof ik het nu beter kan afsluiten."

Giel (93) bezocht stiefzus (91) voor laatste keer

Nog één keer knuffelen met zijn stiefzus. Dat was de laatste wens van de ernstig zieke Giel Gouweloos (93) uit Helmond. Met de speciale ‘wensambulance’ werd Giel vervoerd naar een verzorgingstehuis in het Zeeuwse dorp Sint-Annaland. Daar verbleef zijn stiefzus Jannetje (91), met wie het heel slecht gaat waardoor ze fysiek niet in staat is om familieleden te bezoeken. Ze hebben elkaar die dag lang vastgehouden en herinneringen opgehaald. Bij het afscheid had Giel nog een knuffelbeertje bij voor Jannetje.

Nog een laatste keer knuffelen met de pony's

Hij was misschien wel de grootste dierenvriend in de wijde omgeving. De Ossenaar, die zó graag afscheid wilde nemen van zijn geliefde pony's. Door zijn ziekte kon hij niet meer voor de dieren zorgen. Vreselijk vond hij dat. Dankzij Ambulance Wens kon hij de dieren in ieder geval nog een keer stevig vasthouden. Het werd een emotioneel weerzien. De pony's herkenden hem meteen. En de man, die vond het fantatisch.

