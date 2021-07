Restaurants willen niet dicht en leggen de rechter uit waarom

Restaurant Fling op de Dommelstraat. vergroot

De restaurants Fling en Antonio's in Eindhoven die twee weken dicht moesten van de gemeente, hebben het gevoel dat ze worden gestraft als waarschuwing voor andere horecazaken. Dat blijkt dinsdagmiddag bij een rechtszaak in Den Bosch. De zaken moesten dicht omdat medewerkers na sluitingstijd op het terras zaten. De rechter doet later deze week uitspraak over of de zaken wel of niet moeten sluiten.

Ista van Galen Geschreven door

De restaurants aan de Dommelstraat moesten donderdag plotseling twee weken sluiten van de gemeente Eindhoven. Boa's hadden gezien dat medewerkers na middernacht nog op het terras zaten. De restaurants waren al gesloten, maar volgens de gemeente overtraden ze hiermee de coronaregels.

Een dag later besloot een rechter dat de restaurants toch mochten openen tot in ieder geval de rechtszaak van 27 juli. De restauranteigenaren willen met de rechtszaak de sluiting voorkomen. Ze willen ook duidelijkheid van de gemeente over wat er nou wel en niet is toegestaan.

Dinsdagmiddag bleek namelijk dat er veel onduidelijkheid is onder horecazaken over de precieze regels van de gemeente. De advocaat van beide restaurants zei dat het wel duidelijk is dat er na middernacht geen gasten meer mogen zitten. Maar dat medewerkers er zelf niet mogen zitten, was niet bij ze bekend.

"We hebben het hier niet over een personeelsborrel: ze zaten na te bespreken."

De advocaat benadrukt dat de medewerkers nog aan het werk waren toen ze op hun terras zaten: "Niet alleen met een dienblad in je hand lopen is werken. Ook bespreken hoe de dag is verlopen en wat voor inkopen moeten worden gedaan, is werken. En dat zaten ze te doen. We hebben het hier niet over een personeelsborrel. Ze zaten na te bespreken."

De gemeente vond dit ongeloofwaardig en zei dat ze naborrelen niet ziet als werken. Bovendien had de gemeente besloten strenger gaan te handhaven vanwege het explosieve aantal besmettingen en de Delta-variant. Er zouden geen waarschuwingen meer worden gegeven. "Als mensen op het terras zitten, kan dat de indruk geven dat je open bent. En dat kan er weer voor zorgen dat er meer mensen naartoe komen", stelt de gemeente.

"Het kon op geen enkele manier worden gezien als een open restaurant."

Maar Fling en Antonio's stellen dat ze overduidelijk gesloten waren: "De tafels en stoelen lagen al aan kettingen, het licht was uit en de parasols waren ingeklapt. Dat kan op geen enkele manier worden gezien als een open restaurant", vindt de advocaat van de restaurants. "Bovendien staat er nergens dat personeel na sluitingstijd niet even op het eigen terras mag zitten."

De rechter vroeg zich dinsdag hardop af of de strenge maatregel die de gemeente had opgelegd nou echt nodig was. Komende week gaat hij alle argumenten afwegen. Later deze week volgt een uitspraak. Wanneer precies is niet bekend. De restaurants mogen openblijven tot er uitspraak is gedaan. Daarna zal blijken of ze alsnog twee weken moeten sluiten.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.