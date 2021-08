Raadkamer beslist over voorarrest zelfmoordpoeder-verdachte Alex S.

In 2018 kocht Omroep Brabant vanwege een eigen onderzoek dit potje met zelfmoordpoeder. vergroot

De raadkamer van de rechtbank in Den Bosch beslist woensdag of de 28-jarige Alex S. uit Eindhoven langer in de cel blijft zitten. Hij zou op forse schaal een zogenoemd zelfmoordpoeder hebben verkocht. S. wordt verdacht van hulp bij zelfdoding, overtreding van de Geneesmiddelenwet en witwassen. Zijn voorarrest kan maximaal met negentig dagen worden verlengd, daarna moet er een openbare zitting in de rechtbank plaatsvinden.

Zeker zes mensen zouden zijn overleden aan het door de man verstrekte zelfmoordpoeder, maar mogelijk komen er nog meer gevallen aan het licht. S. was lid van Coöperatie Laatste Wil, een organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. Hij is geen arts of apotheker.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na het overlijden van een vrouw uit Best in mei 2021, aldus het OM. Bij haar werden een verdacht middel en gegevensdragers aangetroffen die het onderzoeksteam hebben geleid naar Alex S. Hij verkocht het middel vanaf november 2018 tot en met juni 2021, zegt justitie. Mogelijk heeft hij ook een medicijn geleverd dat braakneigingen vermindert en dat uitsluitend kan worden verkregen via artsen en apothekers.

Met het geld dat S. verdiende door het verstrekken van de medicijnen, zou hij in zijn levensonderhoud hebben voorzien. Het OM verdenkt hem daarom ook van witwassen.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0800-0113.

