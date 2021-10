Auto schiet van de weg en belandt vijf meter lager in de berm

19.57

De flitspaal op de John F. Kennedylaan in Eindhoven heeft tussen 1 mei en 31 augustus 8677 keer geflitst. Daarmee is het koploper in Brabant, net als in de eerste vier maanden van dit jaar. De N69 in Waalre staat met 6854 flitsboetes op een tweede plek. De Europaweg in Helmond is met 6254 flitsboetes de nummer drie.

In deze kaart zijn de boetes per flitspaal te zien: