Oudere man zwaargewond nadat hij van zijn fiets valt in Veldhoven

6.45

Ambulancemedewerkers hebben dinsdagmorgen vroeg twee mensen en hun hondje nagekeken nadat er een brand was uitgebroken bij het huis aan de Giraffestraat in Breda waar ze verbleven. Ze bleven ongedeerd. Een zak kleding, die naar de kringloop moest en voor de deur lag, had even na vijven vlam gevat. De brandweer had de brand snel onder controle, maar ze kon niet voorkomen dat de voordeur schade opliep. Mogelijk is er sprake van brandstichting. Op videobeelden was een weglopende jongeman te zien. De politie stelt een onderzoek in. Voor de bewoners is Salvage ingeschakeld, om hen in de eerste uren na de brand bij te staan.