Bosschenaar (78) bood online handleiding zelfdodingsmiddel aan

De man die korte tijd heeft vastgezeten op verdenking van hulp bij zelfdoding, is een psycholoog uit Den Bosch. Begin dit jaar kwam hij in het nieuws omdat hij een nieuwe politieke partij gestart was. Op de site van die partij blijkt nu een uitgebreide handleiding van het veelbesproken 'zelfmoordpoeder' te vinden te zijn. Zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de man lid van de Coöperatie Laatste Wil, die pleit voor het beschikbaar maken van een middel waarmee mensen zichzelf op humane wijze van het leven kunnen beroven. Eerder werden al drie andere leden van deze coöperatie opgepakt.

Laatstewilpil

De handleiding van het zelfdodingsmiddel staat op de website van de politieke partij van de Bosschenaar. Hij wilde meedoen aan de landelijke verkiezingen van maart dit jaar. De partij had als speerpunt het vrij verstrekken van een 'laatstewilpil', voor mensen die vinden dat hun leven voltooid is.

In de handleiding staat zeer gedetailleerd omschreven om welk middel het gaat en hoe het te gebruiken. Het gaat dan om doseringen en welke medicijnen gebruikt moeten worden om braakneigingen te voorkomen. Ook wordt beschreven hoe het gebruik van het middel te verbergen: 'Zorg er voor dat in de vuilnisbak en in het huis op geen enkele manier sporen te vinden zijn', zo valt er te lezen.

Meerdere aanhoudingen

Opvallend: Coöperatie Laatste Wil meldt op hun website juist uitdrukkelijk dat het middel waar de Bosschenaar het over heeft niet de veelbesproken 'laatstewilpil', ook wel 'Middel X' genoemd, is. Op de site van de Bosschenaar staat het tegenovergestelde.

De reden dat Laatste Wil dit tegenspreekt, komt mogelijk door de recente aandacht van het OM. De afgelopen maanden zijn namelijk al meerdere mensen die pleiten voor het middel opgepakt. Dat begon met Eindhovenaar Alex S. die het middel verkocht zou hebben. Hij verschijnt volgende week voor het eerst voor de rechter. Later is ook de voorzitter van Coöperatie Laatste Wil Jos van Wijk opgepakt, en gelijktijdig met de Bosschenaar werd een 72-jarige vrouw uit Amersfoort gearresteerd. Zij wordt verdacht van het verstrekken van het middel.

De man laat aan Omroep Brabant weten niet op het nieuws te willen reageren.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0800-0113.

