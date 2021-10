Halloween-feest bij overburen fatale steekpartij: 'Alle kinderen huilden'

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Een Halloween-feestje voor kinderen was zaterdagavond in Den Bosch aan de gang toen er schuin tegenover een 20-jarige vrouw werd neergestoken. Dat feestje was ook schuin tegenover het huis waar het slachtoffer aan haar verwondingen overleed. De kinderen waren enorm bang geworden van alle toegesnelde agenten, vertelt Elinor Bakker. Het feestje was ter ere van de verjaardag van haar 6-jarige zoon.

Op het feestje waren zo'n vijftien kinderen van tussen de vijf en twaalf jaar oud. "Het begon rond drie uur 's middags, maar kreeg een hele andere wending met een heel vervelend einde", vertelt moeder Elinor. De kinderen zagen de steekpartij niet gebeuren. Maar toen ze buiten waren, zagen ze plotseling politie op straat. Die kwam om iets voor acht ter plaatse bij het huis aan de Slagendreef, waar de steekpartij plaatsvond. "De kinderen waren buiten voor een spooktocht van de ouders. Plotseling riepen de kinderen: politie, politie! Ze hadden alle politiewagens gezien", vertelt Elinor.

"Het was heel heftig."

