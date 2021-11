QR-code op buitenterras grote domper voor horeca: 'Niet verwacht'

Een QR-code laten zien op het terras: die boodschap kwam dinsdagavond als donderslag bij heldere hemel voor de horeca. ‘’Dat hadden we gewoon echt niet verwacht’’, zegt Ruud Bakker, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland in Eindhoven. Het buitenterras was voor cafés hét alternatief voor niet-gevaccineerde mensen, maar dat is nu weg.

"Ik vond de nieuwe maatregelen eigenlijk wel meevallen", zegt Bakker kort na de persconferentie dinsdagavond. "De grote domper was alleen de QR-code voor het buitenterras", zegt Bakker. "Maar ik vind het wel fijn dat het toegangsbewijs op meerdere plekken verplicht wordt. Zo is de horeca niet meer de uitzondering. Die éne plek waar mensen elke keer aan die QR-code moeten denken. Dat zorgt hopelijk voor wat meer begrip."

Het coronatoegansbewijs moeten gasten al laten zien om binnen te komen in een restaurant, café of discotheek. Nu wordt dat ook verplicht op veel andere plaatsen, zoals sportscholen, zwembaden en pretparken en dus ook op het terras.

De Vos is wel enigszins opgelucht dat de maatregel wordt ingevoerd nu de zomer voorbij is. "In de winter gaan de mensen toch veel binnen zitten, dus dat is een meevaller." Maar dat is dan ook het enige waar hij opgelucht over is. "Ik kan niet eens meer naar de persconferentie kijken, zo gefrustreerd ben ik. Ik heb gewoon besloten om nergens meer op te hopen en niets te verwachten."

Met de winter in zicht zitten de terrassen niet zo stampvol als in de zomer. Maar het varieert natuurlijk hoe groot een terras is en of het 's winters verwarmd wordt. "Op De Markt in Eindhoven bouwen ze een heel groot winterterras, overdekt door een grote tent. Het gaat gewoon extra personeel en geld kosten om daar te controleren op het toegangsbewijs."

Bakker had de hoop dinsdagavond niet opgegeven. Hij pleitte vorige week nog samen met de KHN voor langere openingstijden voor de horeca waarbij de deuren wel om twaalf uur zouden sluiten. Wie dan binnen is, mag blijven. Wie er daarna uit gaat, mag niet meer terug. Dat plan lijkt een utopie met deze nieuwe maatregelen.

"Dat is niet aan de orde, maar we hadden wel gehoopt duidelijkheid te krijgen over de feestdagen", zegt Bakker. "Je wil gewoon weten of je reserveringen kan aannemen voor kerst. En hoeveel. Kroegen willen weten of ze een feest kunnen organiseren voor oud en nieuw. Ik had daar deze persconferentie wel antwoord op willen krijgen."

Dat antwoord kwam er niet. De vraag is of de maatregelen over enkele weken verder aangescherpt of juist versoepeld worden. "We zijn inmiddels wel gewend om in hele korte tijd om te moeten schakelen", zegt Bakker.

