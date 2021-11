11-11: met mondkapje en 'dubbel gevoel' naar de start van carnaval

Met Oeteldonks mondkapje (foto: Karin Kamp) vergroot

Het is de Elfde van de Elfde, de start van carnaval. In dit liveblog houden we je de hele dag op de hoogte van alles wat er gebeurt op deze 11 november in Brabant.

De hoofdpunten: Bavaria introduceert 'carnavalsverzekering'

25.000 mensen verwacht voor 11-11 in Den Bosch

11-11 ontbijt in Roosendaal

Liveblog

10.45 Taboesfeer Lang niet iedereen wil op de foto bij onze verslaggever, er hangt dit jaar een taboesfeer rond de Elfde van de Elfde. Niet iedereen is het ermee eens dat de carnavalsvierders er zijn. Sommigen zijn er ook door hun omgeving op aangesproken. Sommige 11-11-vierders hebben een speciaal Oeteldonks mondkapje opgezet, al is het dragen van een mondkapje niet verplicht. 'We staan er een beetje dubbel in.' Met of zonder mondkapje (foto: Karin Kamp) vergroot

10.42 In Oeteldonk staat 11-11 op het punt van beginnen Wachten op privacy instellingen...

10.35 Oeteldonks volkslied Wachten op privacy instellingen...

10.04 Oeteldonkers moeten hun QR-code laten scannen om 11-11 te kunnen vieren Foto: Jan Peels vergroot LEES OOK: Aftrap van carnavalsseizoen opnieuw anders dan anders

09.49 Oeteldonkers maken zich op voor 11-11 Een stevig ontbijt is het halve werk, zal Ferry gedacht hebben. Wachten op privacy instellingen...

09.44 Ook orkest in Tilburg cancelt optreden Orkest SoWhat heeft besloten donderdagavond niet op te treden op het Willemsplein in Tilburg. De leden van het orkest hebben unaniem besloten om niet op te treden, schrijven ze op Facebook. "We willen ons als orkest solidair opstellen naar alle mensen in de zorg."

08.59 Carnavalsvereniging Breda gelast op de valreep evenementen af Op de vooravond van 11-11 heeft de Bredase carnavalsvereniging CC Giegeldonk alsnog besloten een streep te zetten door de geplande evenementen. Alle activiteiten die dit jaar nog gepland stonden, worden afgelast. “Hoewel we onze eerste evenementen onder de huidige maatregelen nog gewoon door mogen laten gaan, en ons carnavalshart van binnen ook roept om een carnaval zoals het was, hebben wij de afweging gemaakt of het wel maatschappelijk verantwoord is om met enkele honderden personen bij elkaar te komen.” aldus Edwin Verdaas, voorzitter van stichting CC Giegeldonk.

08.53 Breakfast of Champions in Kruikenstad Wachten op privacy instellingen...

08.50 Kruikenzeikers zijn er klaar voor Ook in Tilburg wordt 11-11 gevierd vandaag.

08.45 Bavaria introduceert 'carnavalsverzekering' We zagen Björn van der Doelen al op zoek naar een carnavalsverzekering in een filmpje, want het kon toch zeker niet zo zijn dat hét feestje van het jaar opnieuw zou moeten worden afgelast? Het blijkt een 'initiatief' van de Brabantse bierbrouwer Bavaria. Carnaval verzekerd, beweren ze. Je betaalt geen premie en de brouwer belooft plechtig het carnavalsfeest in te halen op het moment dat het wel kan. Wachten op privacy instellingen... LEES OOK: Wel of geen carnaval? Björn van der Doelen pleit voor carnavalsverzekering

