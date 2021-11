112-nieuws: steekpartij azc Budel · bewoonster gered uit brandend huis

20.40

Bij een brand in een huis aan de Perenhof in Oss is de 73-jarige bewoonster gewond geraakt. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat laat de officier van dienst ter plekke weten. De brand ontstond op de eerste verdieping van het huis. Daar was de bewoonster op dat moment ook. Zij is door de brandweer uit haar huis gehaald.

Hoe ernstig zij eraan toe is, is niet helemaal duidelijk. Naast de bewoonster was er niemand in huis. De oorzaak van de brand is niet bekend. Buurtbewoners belden de brandweer.