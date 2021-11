112-nieuws: steekpartij in Hoogerheide · twee rijstroken A2 dicht

Bij Zaltbommel schaarde donderdagochtend een auto met aanhanger (foto: Twitter Rijkswaterstaat). vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Twee rijstroken van A2 naar het zuiden dicht na scharen auto met aanhanger.

Vrachtwagenchauffeurs massaak weggestuurd van vluchtstroken en toeritten A16.

Steekpartij in Hoogerheide.

06.44 Vrachtwagenchauffeurs weggestuurd van vluchtstroken en toeritten A16 Weginspecteur Robert van Rijkswaterstaat was woensdagnacht druk in de weer met het wegsturen van vrachtwagenchauffeurs die hun truck hadden geparkeerd op vluchtstroken en naast toeritten van de A16. Het meest bizar was de situatie op de vluchtstrook naast de toerit bij Antwerpen. Daar moest hij woensdagnacht liefst zeventien vrachtwagenchauffeurs wegsturen. Wachten op privacy instellingen...

06.06 Twee rijstroken A2 dicht na scharen auto met aanhanger Twee rijstroken van de A2 van Utrecht richting Den Bosch zijn donderdagochtend afgesloten bij Zaltbommel. Daar schaarde rond zes uur een auto met aanhanger. De ANWB waarschuwt voor ruim een uur vertraging. Rond zeven uur leidde de afsluiting van de twee rijstroken tot zeven kilometer file. Verkeer krijgt het advies om te rijden kan via Gorinchem en de A15, A27 en A59 te nemen. Wachten op privacy instellingen...

23.00 Steekpartij in Hoogerheide Een man is woensdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Raadhuisstraat in Hoogerheide. Medisch personeel heeft zich over het slachtoffer ontfermd. De verdachte, een vrouw, is een bekende van het slachtoffer. Zij vluchtte na de steekpartij.

17.30 Varkens vallen in put Zo'n zes varkens zijn woensdagmiddag door het rooster gezakt in hun stal aan de Gezandebaan in Heusden. Ze kwamen terecht in de put daaronder. De brandweer van Asten en Bakel werd opgeroepen om de dieren te redden. Het ging om varkens die zo'n 150 kilo per stuk wegen. Volgens de brandweer is het rooster onder het gewicht van de dieren bezweken. Wachten op privacy instellingen...

