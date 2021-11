Willy kritisch op Carlos Vinícius: 'Een echte spits scoort er meer dan een'

PSV verspeelde zondag dure punten in de titelstrijd. Voor het zoveelste jaar op rij werd er niet gewonnen in en van Heerenveen. Het duel in Friesland eindigde in 1-1. Dit tot teleurstelling van PSV-clubicoon Willy van de Kerkhof.

"De eerste helft was nog heerlijk om naar te kijken", vertelde Willy maandagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "PSV had toen op een 2-0, 3-0 of 4-0 voorsprong moeten komen. Ik zei nog tegen mijn vrouw: als we die 2-0 niet maken, gaat dit weer een gelijkspel worden. Dan krijg je zo'n ondoordacht momentje en dan schiet Heerenveen de bal erin. En dat gebeurde. Jammer, een onverwachte tegenslag. We waren in de eerste helft echt beter dan Heerenveen."

Vinícius

PSV had met een zege goede zaken kunnen doen, omdat concurrent Feyenoord eerder op de dag twee punten verspeelde tegen FC Twente. Afgelopen weekend stond PSV nog op gelijke hoogte met Ajax. Maar door nu met 1-1 gelijk te spelen tegen Heerenveen, ziet PSV de Amsterdamse landskampioen weer twee punten uitlopen.

Van de Kerkhof is kritisch op de Braziliaanse spits Carlos Vinícius, voor wie hij vorige week nog lovende woorden over had. "Hij kreeg tegen Heerenveen behoorlijk wat kansen om te scoren." Vinícius maakte wel de 1-0. "Maar hij had er zeker twee of drie moeten maken", vindt Willy. "Dan vraag je je toch af of hij wel de juiste spits is voor PSV. Een spits die zulke goede kansen krijgt, moet er toch wel meer dan een benutten."

Nonchalant

Nu collega-spits Eran Zahavi maandenlang buitenspel staat door een blessure en ook Cody Gakpo nog niet fit is, had Willy verwacht dat Vinícius zich meer zou laten gelden. Hij krijgt tenslotte nu wekenlang de kans om zich te laten zien als basisspeler. "Dan moet je proberen heel goed te voetballen en doelpunten te maken. Hij is daar een beetje nonchalant in. Dat is jammer. En Yorbe Vertessen is er nog niet klaar voor. Dat is wel een spits in wording, maar Vertessen en Vinícius moeten het voorlopig even doen."

Voor PSV is het puntenverlies tegen Heerenveen een fikse tegenvaller, omdat de ploeg ondanks een karrevracht aan blessuregevallen de afgelopen weken aan een uitstekende reeks bezig was. "We moeten het weer oppakken", knikt Willy. "Het ging de afgelopen weken heel goed. Maar het elftal heeft ook zondag een heel goede eerste helft laten zien."

RKC en Willem II

Naast PSV deden ook Willem II en RKC geen goede zaken afgelopen weekend. Willem II verloor thuis met 1-0 van promovendus Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk bleef tegen hekkensluiter PEC Zwolle in een matig duel steken op 0-0. Daarmee kwam de ploeg van coach Joseph Oosting nog goed weg ook. "RKC had tegen PEC Zwolle goede zaken kunnen doen", vertelde de middenvelder van weleer. "Maar helaas."

Ook Willem II voetbalde volgens Willy een matige wedstrijd. "Die ploeg heeft nog niet de vorm te pakken die normaal geëtaleerd wordt." Hij spreekt dan ook van een verdiende nederlaag tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van Kees van Wonderen klimt door de zege over Willem II heen op de ranglijst. "Willem II moet proberen weer op een behoorlijk niveau te komen."

