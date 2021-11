Sterrrenrestaurant Treeswijkhoeve blijft twee weken dicht na brand

Restaurant De Treeswijkhoeve in Waalre blijft naar verwachting de komende twee weken gesloten. Afgelopen zaterdag vond er brand in de afzuiging plaats.

De brand ontstond in de keuken doordat de vlam in de pan sloeg. Deze kwam in de afzuigkap terecht. Het personeel begon direct met het ontruimen van het restaurant.



Op het moment van de brand waren er 15 mensen in het pand, niemand raakte gewond. Later werden er nog twee honden uit het restaurant gehaald. Deze werden ter plaatse gecontroleerd door de Dierenambulance.

Door de brand is er rook- en waterschade in het gebouw. Het restaurant verwacht nu de komende twee weken dicht te zijn, meldt Studio 040. Alle reserveringen komen voor de komende weken te vervallen.

Op Instagram bedankt eigenaar Dick Middelweerd het snelle handelen van personeel en brandweer.