Schietpartij 'drugshuis' Eindhoven: 'Waarom moest eerst de bom barsten'

De politie in de straat, op de ochtend na de schietpartij (foto: Eva de Schipper). vergroot

De schietpartij in Eindhoven waarbij een 17-jarige jongen zwaargewond raakte, heeft te maken met drugs. Buurtgenoten vertellen dat er veel overlast was rond het huis in de Locomotiefstraat. Er zou al een jaar drugs zouden worden gedeald. "Waarom werd er niet eerder iets aan gedaan?"

Ron Vorstermans & Eva de Schipper Geschreven door

Bij de schietpartij raakte naast de 17-jarige jongen ook een 18-jarige man uit Eindhoven gewond. Zij zijn beiden buiten levensgevaar. De schietpartij gebeurde vlakbij een huis waar agenten later een handelshoeveelheid harddrugs, pijpjes, hulzen en een groot bedrag aan contant geld vonden. Volgens buurgenoten was er veel overlast rond het huis, dat na de schietpartij op last van de burgemeester gesloten werd. Zo werden er cocaïnezakjes op straat en in de speeltuin in de buurt gevonden en stopten er af en aan auto’s bij het huis. Veel bezoekers van het huis stonden na een minuutje weer buiten. Een vrouw die in de buurt woont, vertelt hoe de bewoner van het gesloten huis wel eens om geld schooide. “Hij kwam in de hele straat aan de deur. Iedereen zag dit. Iedereen wist dat het raar was. De politie wist trouwens ook gewoon dat er iets met drugs gaande was. Dat zei een agent tegen mij voordat het huis werd binnengevallen door de politie. Die agent kwam net daarvoor aan mijn deur om informatie vragen.”

"Waarom moet eerst de bom barsten? Voor hetzelfde geld wordt er iemand anders per ongeluk neergeknald."

De buurtbewoonster is daar merkbaar boos over. “Waarom werd er niet eerder iets aan gedaan? Waarom moet eerst de bom barsten? Voor hetzelfde geld wordt er iemand anders per ongeluk neergeknald”, vertelt ze. Een andere buurman vertelt ook dat de bewoner drugs verkocht, maar noemt hem ook ‘aardige man’. “Hij groette me altijd gewoon, en zal rond de zestig jaar oud zijn geweest. Ik zag wel dat hij dealde. Er stopten steeds wagens bij de deur. Mensen gingen naar binnen en liepen dan gelijk met iets in hun handen weer naar buiten. Dat gebeurde ongeveer tien keer per dag.”

"Ik denk dat ze vanuit zijn voordeur hebben geschoten.”

Hij vervolgt: “Het was wel raar dat hij af en toe om geld vroeg aan mijn deur om eten te kopen. Ik heb 'm twee keer twintig euro geleend. Ik begreep dat nooit. Drugsdealers zijn rijk, dacht ik altijd.” Na de schietpartij zag hij dat er twee kogelgaten in een geparkeerde auto in de buurt zaten. De ruiten lagen eruit. Ook zag hij zeker vijf kogelhulzen liggen. “Ik denk dat ze vanuit zijn voordeur hebben geschoten”, gist de buurtbewoner. Snel na de schietpartij werden al zes verdachten aangehouden, onder wie het 17-jarige slachtoffer. Zij zijn na verhoor in vrijheid gesteld. "Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd", laat een politiewoordvoerder weten. Een 23-jarige Eindhovenaar werd zaterdagavond aangehouden in verband met de schietpartij door een arrestatieteam in Enschede. Het huis aan de Locomotiefstraat waar de 17-jarige jongen werd neergeschoten, werd na de schietpartij op last van burgemeester John Jorritsma voor zeker een maand gesloten. In het huis van het 18-jarige slachtoffer werden vuurwapens ontdekt. Na deze ontdekking is hij opnieuw aangehouden. LEES OOK: Huis waar 17-jarige jongen werd neergeschoten gaat gedwongen op slot Zes aanhoudingen na schietpartij Eindhoven, jongen (17) zwaargewond Slachtoffer schietpartij bonkt op raam huis buurtbewoners: 'Ik ga dood!' Buurman schrikt van schietpartij in Eindhoven: 'Bizar, recht voor je deur!'

