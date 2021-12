Horeca doordeweeks massaal dicht, maar het is druk bij wie wel open is

Robin Baelemans voor een druk restaurant The Talk (foto: Collin Beijk) vergroot

Horecazaken houden hun deuren doordeweeks massaal gesloten. Volgens Koninklijk Horeca Nederland is het voor veel ondernemers niet rendabel om voor die paar gasten een paar uur open te zijn. Toch zijn er ook cafés en restaurants die daar heel anders over denken. Zij willen juist openblijven voor mensen die er even uit willen en ook hopen ze zo het personeel te behouden voor later.

Het blijft een onwerkelijk beeld op de Heuvel en Korte Heuvel in hartje Tilburg: opgeruimde terrassen, de stoelen binnen op de tafels en alles is donker. Op maandagochtend kan je zoiets verwachten, maar niet elke doordeweekse dag rond lunchtijd. Volgens veel horecaondernemers zijn de verdiensten te laag om open te blijven voor die paar uur per dag. Vanwege de avondlockdown moet alle horeca om vijf uur 's middags dicht zijn. Daarna is alleen afhalen en bezorging mogelijk.

"We willen mensen welkom blijven heten als ze er even uit willen."

Robin Baelemans van restaurant The Talk aan de Heuvel snapt dat veel collega's hun zaak doordeweeks dichthouden, maar hijzelf blijft uit volle overtuiging open. "We willen mensen welkom blijven heten als ze er even uit willen", legt de restaurantmanager uit. Dat is niet zonder succes, want zowel binnen als buiten op het terras is het erg druk. Hij kijkt ook naar het grotere plaatje. "Door open te blijven hou je de binnenstad levendig en we ontvangen nu ook veel nieuwe gasten omdat zoveel andere zaken dicht zijn." Ergens vindt hij het ook jammer dat de horeca eerder veel steun heeft gekregen van hun gasten, maar dat zij nu vaak voor een dichte deur staan.

"Mensen komen hier om elkaar te ontmoeten en te ouwehoeren, juist nu."

Café Weemoed aan de Korte Heuvel is ook zo'n volhouder. "We zijn een bruin café en mensen komen hier om elkaar te ontmoeten en te ouwehoeren, juist nu", vertelt barman Hans. Het café is de enige zaak die doordeweeks open is aan dé uitgaansstraat van Tilburg.

"Ieder tientje is er eentje op dit moment", vertelt Hans. Volgens hem is het inderdaad geen vetpot ook al is hij als een van de weinigen open. "We doen het voor stamgasten. Hier kunnen ze even ontspannen en hun hart luchten."

"Ik moet hard huilen als ik de omzetcijfers zie."

Restaurant The Talk bestaat dertien jaar, heeft een goede zomer gedraaid en kon daardoor een kleine buffer opbouwen omdat ze rekening hielden met een nieuwe lockdown. "Ik moet ook hard huilen als ik de omzetcijfers zie, maar hopelijk kan in de zomer weer lachen." Waar café Weemoed met een klein team in vaste dienst draait, ligt dat bij The Talk anders met 47 mensen in dienst. Toch zijn ontslagen voor Robin geen optie. "In de zomer heb ik iedereen weer keihard nodig. Als ik ze nu op straat zet, wat voor signaal geef je dan af en waar haal je straks personeel vandaan?" Het restaurant neemt nu zelfs nieuwe mensen aan.

"Sommige personeelsleden leverden uren in voor hun collega's."

Het personeel aan het werk houden is wel een uitdaging. Er zijn nu minder diensten, maar net zoveel personeel. "Sommige personeelsleden leverden uren in zodat collega's genoeg diensten hebben om rond te komen." Baelemans is zichtbaar trots op die solidariteit binnen zijn team. Die solidariteit betaalt hij terug met gratis avondeten voor zijn werknemers. "Werknemers kunnen 's avonds blijven eten. Dat scheelt ze toch een paar euro per week en het is voor ons een kleine moeite." Voor Robin en The Talk is open blijven een investering in de toekomst, maar hij begrijpt heel goed dat veel collega-ondernemers die luxe niet hebben.

