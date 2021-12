112-nieuws: autobrand op beruchte kruising in Veen • man rijdt tegen boom

22.18

Op de kruising op de Witboomstraat in Veen is vrijdagavond een sloopauto in brand gestoken. Zo'n 250 man stond op de kruising te kijken. Het vuur werd door de brandweer geblust.

Veen is berucht als het gaat om autobandbranden. Het is inmiddels traditie dat er in de aanloop naar oud en nieuw auto's of autobanden in brand worden gestoken. Ook afgelopen weekend was het raak.