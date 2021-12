112-nieuws: automobilist gewond na botsing tegen boom • brand in stacaravan

16.43

Na Eindhoven en Helmond kunnen mensen ook in Breda en Tilburg vuurwerk inleveren. Vanwege corona is er dit jaar, net als in 2020, een vuurwerkverbod. Door het landelijk vuurwerkverbod zijn bepaalde typen vuurwerk dit jaar verboden. Het hebben en vervoeren van dit vuurwerk is daarmee illegaal geworden.

In Breda kan het vuurwerk worden ingeleverd op 21 en 24 december. Op 21 december is er een inleverpunt op parkeerplaats P5 bij het NAC-stadion, op 24 december bij de Optisport ijsbaan. In Tilburg zijn er inleverpunten op 22 december in Hilvarenbeek bij de gemeentewerf, op 23 december bij voetbalclubs OVC en GUDOK in Tilburg.

