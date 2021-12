112-nieuws: auto brandt af door storing • vrouw in water gevonden

09.05

De A50 van Arnhem naar Eindhoven is tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Paalgraven weer vrij. Eerder was daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, wat een kwartier vertraging veroorzaakte. De file is om iets over negen uur bijna verholpen.

Volgens DTV Nieuws was een rijstrook dicht, omdat een vrachtwagenchauffeur met zijn vrachtwagen in de middenberm was beland. Hij zou in slaap zijn gevallen. Toen hulpdiensten arriveerden, lag de man volgens getuigen nog te slapen. Hij bleef ongedeerd.