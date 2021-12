Ruim 9000 euro opgehaald voor Poolse slachtoffers van brand in Dongen

Bij een brand raakten ze eind november alles kwijt. Maar nu kunnen ze weer opnieuw starten, dankzij gulle giften van verschillende Dongenaren. Een inzamelingsactie voor de Poolse inwoners van een huis aan Kardinaal van Rossumstraat heeft 9.392 euro opgeleverd.

Bij de brand kwam Victoria, een 29-jarige vrouw uit Polen om het leven en raakte Ania, een andere vrouw (22) zwaargewond. De mannen, Tomasz, Ryszard en Oskar wisten op tijd buiten te komen tijdens de brand.

Twee van hen ontsnapten via het raam, de ander sliep op de begane grond. De twee vrouwen sliepen op zolder. Ania probeerde Victoria nog wakker te krijgen, maar die was bewusteloos. Buren met een ladder hebben Ania naar beneden geholpen. Ze is eerst zwaargewond naar het ziekenhuis in Breda gebracht en daarna naar het ziekenhuis in Rotterdam.

De slachtoffers woonden in het rechterdeel van een twee-onder-een-kapwoning. In het linkerdeel woont een jong gezin met een baby van drie maanden. Ook hun huis liep door de brand flinke schade op. Voor het jonge gezin was al een doneeractie gestart door een familielid.

Door vijven verdeeld

Susan van Vorstenbosch zette de actie voor de Polen op. "Ik kende ze niet persoonlijk, maar vond dat zij ook geholpen moesten worden. Het geld is door vijven verdeeld en net voor kerst overhandigd. Eén deel gaat naar de familie van de overleden vrouw, om de kosten van de begrafenis te dekken."

De Polen waren geen familie van elkaar. "Ze woonden alleen in hetzelfde huis. Ze hebben nu op verschillende andere plekken tijdelijk onderdak gevonden. Ze waren heel erg blij met het geld. Dankbaar, maar ook verlegen. Ze vonden het bijzonder dat Dongenaren dat voor ze hebben ingelegd."

Ook in Poolse media was aandacht voor de brand. Hier werd ruim 12.000 zlotty ingezameld, ongeveer 2.611,56 euro. Ook dat geld gaat naar de uitvaart. Victoria werd naar het Poolse Chojnice gebracht, voor de begrafenis.

