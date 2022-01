Groepsverkrachting Den Bosch: uitspraak in zaak met gruwelijke details

Maandag doet de rechtbank in Den Bosch uitspraak in de Bossche groepsverkrachtingszaak. De zaak loopt al jaren. Zes mannen van tussen de 20 en 26 worden ervan verdacht op twee avonden in januari en april 2019 twee minderjarige meisjes, die op dat moment onder invloed waren, te hebben verkracht.

Justitie wil een van verdachten, de 20-jarige Boy M., 16 maanden de cel in hebben voor zijn aandeel in de vermeende groepsverkrachting. Tegen de vijf anderen eiste het OM in december celstraffen tussen de drie en vier jaar.

Justitie heeft de aanklacht in de loop van de tijd aangepast. Zo werden de zes verdachten eerder ook verdacht van verkrachting van een derde meisje dat destijds 17 was. Maar zij wilde niet meewerken aan de verhoren, volgens het OM uit angst voor de verdachten.

De rechtszaak vond plaats achter gesloten deuren omdat Boy M. in 2019 nog minderjarig was. De afgelopen tijd kwamen er tijdens openbare zittingen echter steeds meer details aan het licht.

'Lig je er al bovenop?'

Boy M. zou, volgens een van de meisjes, op de avond van 22 april via Facetime aan verdachte Faizal J. hebben gevraagd: "Lig je er al bovenop?" "Nee jongen", antwoordde Faizal lachend, waarop hij het destijds 15-jarige meisje op de trap mee naar boven nam.

Boven in het huis waar de verdachten waren was de 'chillruimte', waar het misbruik de rest van die avond plaats zou hebben gevonden. Het OM ziet Boy en Faizal als 'fuckbuddies' die vaak samen seks hebben met meisjes en dit filmen.

Ook de andere namen van de verdachten passeerden in de rechtszaal de revue. Allemaal zouden ze het meisje die avond bezocht hebben in die 'chillruimte'. Op camerabeelden is te zien dat het een komen en gaan is van mannen, vaak naakt of in hun onderbroek.

Verdachte Jordy van E. zou op enig moment 'springend' of 'dansend' in beeld te zien zijn.

Advocaten: 'Onbetrouwbaar'

M.'s advocaat Robert Klaassen liet eerder aan Omroep Brabant weten dat de meisjes vrijwillig seks zouden hebben gehad met de mannen.

Ook stelt hij dat de verklaringen van de meisjes tegenstrijdig zijn. Later, in december vorig jaar, zeiden de advocaten van de verdachten iets soortgelijks. Ze waren niet mild over de uitspraken van de meisjes.

"Uitermate leugenachtig en onbetrouwbaar", noemde een van de advocaten de verklaringen.

LEES OOK:

'Lig je er al bovenop?' Schokkende details tijdens groepsverkrachtingszaak

Groepsverkrachting Den Bosch: slachtoffer vluchtte land uit na bedreigingen

Groepsverkrachting: justitie wil dat Boy M. 16 maanden de cel in gaat

Groepsverkrachting in Den Bosch: zaak na twee jaar voor de rechter