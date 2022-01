112-nieuws: auto botst op boom in Rucphen • dronken snorfietser op N261

De auto raakte bij de botsing in Rucphen flink beschadigd (foto: Christian Traets/SQ Vision).

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

06.56 Snorfietser rijdt op de N261 Twee jongens die reden op een zogenoemde Go Sharing-scooter zijn zondag van de N261 - de Midden-Brabantweg tussen Waalwijk en Tilburg - geplukt. De bestuurder was onder invloed en moest mee naar het politiebureau voor een ademanalyse. In het bureau bleek dat de bestuurder bijna vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Het rijbewijs van de bestuurder werd daarop ingevorderd.

06.51 Dollemansrit door Hilvarenbeek De bestuurder van een bestelbus moest afgelopen weekend zijn rijbewijs inleveren na een dollemansrit die hij vrijdagavond maakte door Hilvarenbeek. Hij vloog onder meer met zijn bestelbus uit de bocht en reed tegen een paaltje. Iemand die dit zag gebeuren, noteerde het kenteken van het busje. Op basis daarvan kon de bestuurder worden aangehouden. Hij bleek flink onder invloed van alcohol. "Dit had zomaar veel erger kunnen aflopen", benadrukt de politie.

00.10 Auto botst op boom in Rucphen Een automobilist is zondagavond met zijn auto op een boom gebotst langs de Rijksweg-Zuid in Rucphen. De bestuurder raakte lichtgewond en is uit voorzorg met een ambulance naar een ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht. Hoe de botsing kon plaatsvinden, wordt onderzocht. De auto is door een bergingsbedrijf getakeld. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen na de botsing in Rucphen (foto: Christian Traets/SQ Vision).