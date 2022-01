112-nieuws: man in kanaal beland • bestuurder schiet over vangrail

18.37

Op de oprit naar de A50 bij Ekkersrijt in Son is maandagavond een auto over de vangrail geschoten. De auto belandde vervolgens tegen een lantaarnpaal en zat klem tussen de lantaarnpaal en de vangrail. De bestuurder van de auto moest door de brandweer via de kofferbak bevrijd worden en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oprit was een uur dicht, maar is inmiddels weer open.