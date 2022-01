112-nieuws: school ontruimd na gaslucht • 'het bos piept en kraakt'

Leerlingen stonden vanochtend buiten in de regen (foto: Arno van der Linden / SQ Vision).

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

10.28 Ongeluk in Best eist nog een leven De 18-jarige vrouw uit Sint-Oedenrode die vorige week zondag zwaargewond raakte bij een auto-ongeluk in Best is aan haar verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie maandagochtend. Haar vader (51) die achter het stuur zat van de auto waarin de twee zaten, overleed op de plek van de ongeluk. Lees hier meer.

08.50 School ontruimd na gaslucht Het Frits Philips Lyceum in Eindhoven is vanochtend aan het begin van de schooldag korte tijd ontruimd geweest. Zo'n 250 van de in totaal 1650 leerlingen stonden korte tijd buiten. Medewerkers roken volgens een fotograaf een gaslucht in een van de lokalen van de school. De brandweer werd gebeld en de school werd uit voorzorg ontruimd. De brandweer deed metingen in het lokaal en hieruit bleek dat er geen gevaar was. Het lokaal werd gelucht en geventileerd en vervolgens mocht iedereen weer naar binnen. Leerlingen stonden vanochtend buiten in de regen (foto: Arno van der Linden / SQ Vision).

08.30 'Het bos piept en kraakt' Boswachter Erik de Jonge van het Brabants Landschap waarschuwt vanochtend even weg te blijven uit de bossen in het westen van de provincie. "Storm Corrie komt binnen", schrijft hij iets voor halfnegen. "Het bos piept en kraakt!"

08.18 Geen origineel cadeau voor Wouter dankzij oplettende agenten Een man uit Veldhoven zocht een origineel cadeau voor een vriend van hem: Wouter om precies te zijn. Zijn oog viel op een straatnaambord in Beek en Donk. Daar is namelijk een 'Woutersstraat'. Oplettende agenten gooiden echter roet in het eten. Lees hier het verhaal.

08.00 Welk nummer bel je bij stormschade? Het KNMI waarschuwt vandaag tot zes uur vanavond voor zware windstoten met een snelheid van 80 tot 90 kilometer per uur. In het (noord)westen van de provincie kunnen windstoten voorkomen met snelheden tot 100 kilometer per uur. In heel de provincie geldt daarom code geel. Mocht je stormschade hebben dan lees je hier wie je moet bellen:

06.56 Snorfietser rijdt op de N261 Twee jongens die reden op een zogenoemde Go Sharing-scooter zijn zondag van de N261 - de Midden-Brabantweg tussen Waalwijk en Tilburg - geplukt. De bestuurder was onder invloed en moest mee naar het politiebureau voor een ademanalyse. In het bureau bleek dat de bestuurder bijna vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Het rijbewijs van de bestuurder werd daarop ingevorderd.

06.51 Dollemansrit door Hilvarenbeek De bestuurder van een bestelbus moest afgelopen weekend zijn rijbewijs inleveren na een dollemansrit die hij vrijdagavond maakte door Hilvarenbeek. Hij vloog onder meer met zijn bestelbus uit de bocht en reed tegen een paaltje. Iemand die dit zag gebeuren, noteerde het kenteken van het busje. Op basis daarvan kon de bestuurder worden aangehouden. Hij bleek flink onder invloed van alcohol. "Dit had zomaar veel erger kunnen aflopen", benadrukt de politie.

00.10 Auto botst op boom in Rucphen Een automobilist is zondagavond met zijn auto op een boom gebotst langs de Rijksweg-Zuid in Rucphen. De bestuurder raakte lichtgewond en is uit voorzorg met een ambulance naar een ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht. Hoe de botsing kon plaatsvinden, wordt onderzocht. De auto is door een bergingsbedrijf getakeld. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen na de botsing in Rucphen (foto: Christian Traets/SQ Vision).