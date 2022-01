112-nieuws: storm blaast boom tegen huis • school ontruimd na gaslucht

13.37

Bij het spoor in Oudenbosch, ter hoogte van de Bosschendijk, is aan het begin van de middag een auto over de vluchtheuvel geschoten en vervolgens vlak voor de spoorwegovergang in de hekken tot stilstand gekomen.

Volgens een fotograaf is de bestuurder van de auto gewond geraakt. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Na het ongeluk was de Bosschendijk in één richting afgesloten voor het verkeer. Treinen reden stapvoets over de spoorwegovergang.