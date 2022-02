Stormnieuws: 'Heel heftige' storm Eunice nadert, testlocaties dicht

10.04

Voetbalbond KNVB kijkt in overleg met weerexperts en de betrokken clubs of de wedstrijden van vrijdagavond in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie kunnen doorgaan. In de loop van de middag trekt de storm Eunice over het land.

Om 20.00 uur staat in de Eredivisie de wedstrijd Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam op het programma, in de Keuken Kampioen Divisie beginnen op dat tijdstip zeven duels. De KNVB hoopt aan het begin van de middag duidelijk te hebben welke wedstrijden kunnen doorgaan. De bond wil zoveel mogelijk 'maatwerk' toepassen.