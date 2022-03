Coronanieuws: aantal besmettingen blijft stijgen, helft meer dan donderdag

10.44

Het begon vanochtend erg rustig bij de testlocatie van de GGD Hart voor Brabant aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg, zo constateert onze verslaggever die daar is. Rond kwart voor elf begon het wat drukker te worden, maar van extreme drukte is volgens haar nog geen sprake. In principe zitten alle afspraken voor een coronatest vol. Wanneer mensen niet komen opdagen worden er misschien weer plekken opengezet, zo geeft de GGD aan.

Het is volgens de GGD Hart voor Brabant vandaag in Tilburg een stuk drukker dan woensdag. Vanaf dinsdag zien ze het aantal mensen dat getest wil worden weer toenemen. "We merken dat we weer aan het pieken zijn", zegt een woordvoerder. "Het gevoel besta at dat we naar dezelfde piek gaan als met omicron in januari."

Als de vraag naar testen de komende dagen nog verder toeneemt dan zullen testlocaties langer open gaan.

Woensdag was het bij de coronatestlocatie in Eindhoven al erg druk. De mensen hingen met de benen buiten. Daarvan is vandaag in Tilburg dus (nog) geen sprake.

Na de polonaise nu in de rij bij de teststraat: 'Alle afspraken zitten vol'