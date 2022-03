Coronanieuws: eerste mensen krijgen tweede boosterprik

In de rij voor een boosterprik in Beursgebouw Eindhoven (foto: Tonnie Vossen).

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

ANP & Redactie Geschreven door

De hoofdpunten: Eerste mensen krijgen tweede boosterprik.

Groeispurt aantal webwinkels lijkt ten einde, meldt KVK.

Liveblog

04.57 Groeispurt aantal webwinkels lijkt ten einde, meldt KVK De groei van het aantal webwinkels in Nederland vlakt af. De branche lijkt volgens de Kamer van Koophandel qua omvang enigszins verzadigd. Afgelopen maand kwamen er 1868 nieuwe webshops bij, een daling van 42 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De afgelopen twee jaar nam het aantal webshops nog keer op keer toe. Dat was vooral het gevolg van de coronapandemie. Daardoor waren er extra mogelijkheden voor onlineverkopen. Tegelijkertijd moesten eigenaren van puur fysieke winkels op zoek naar alternatieve verkoopkanalen toen zij dicht moesten.