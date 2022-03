Liter benzine vanaf dit weekend tot 60 cent goedkoper bij Belgische pomp

Goed nieuws voor iedereen die over de grens tankt. Brandstof wordt vanaf dit weekend nog goedkoper in België. De accijns op een liter benzine en diesel wordt met 17,5 cent verlaagd. Daardoor kan je over de grens tot wel 60 cent per liter goedkoper uit zijn.

De maatregel van de Belgische overheid om de brandstofprijzen te drukken, gaat zaterdag al in en duurt tot zeker eind juni. Veel automobilisten uit de grensstreek rijden regelmatig de grens over om hun tank vol te gooien. Het tanktoerisme zorgt de laatste tijd voor stevige drukte bij de benzinepompen in België.

De oorlog in Oekraïne heeft de afgelopen weken voor een ongekende stijging van de olieprijs gezorgd. Die wordt ook gevoeld aan de pomp en op de energierekening. Net als in Nederland was de roep om een accijnsverlaging groot om autorijden betaalbaar te houden.

Besparing

In Udenhout kan je dinsdagmiddag het goedkoopst tanken in de regio Tilburg. Een liter Euro 95 (E10) kost daar 2,26 euro. Wie direct over de grens tankt bij Van Raak in Poppel is 1,95 euro kwijt voor een liter benzine. Rij je wat verder naar de Argos in Ravels, dan betaal je slechts 1,83 euro per liter. Dat is een verschil van 43 cent per liter benzine.

Als je daarbij de komende accijnsverlaging optelt, is tanken over de grens voor Tilburgers straks 48 tot wel 60 cent per liter goedkoper dan in Nederland. Die paar kilometer omrijden zijn daarmee snel terugverdiend. Wie zijn tank nagenoeg leegrijdt en vervolgens vijftig liter benzine tankt, bespaart flink:

Udenhout: 113 euro

Poppel nu: 97,55 euro (na accijnsverlaging: 88,80 euro)

Ravels nu: 91,55 euro (na accijnsverlaging: 82,80 euro)

Belgische pomphouders gaven vorige week al aan dat ze verwachten dat de accijnsverlaging tot extreme drukte gaat leiden over de Belgische grens. “Door de hoge brandstofprijzen tanken nu meer Nederlanders hier en met die accijnsverlaging gaat dat alleen maar meer worden”, vertelde garage- en pomphouder Marc Bols eerder.

Hij is blij met de extra klandizie, maar niet iedereen is enthousiast over het tanktoerisme over de grens. “Het is nu al een gekkenhuis en onvriendelijk soms”, klaagt een Vlaamse automobilist in Ravels. “Als je hier dan bent gedraag u een beetje en wacht op uw beurt.”

Nederlandse accijnsverlaging

Het enorme prijsverschil met België is maar tijdelijk, want in Nederland wordt de accijns per 1 april ook verlaagd. Tot het eind van het jaar betaal je 17 cent minder accijns op een liter benzine en 11 cent minder op diesel. Daarmee is het verschil tussen België en Nederland weer vrijwel hetzelfde als voorheen.

