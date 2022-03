Extreme files van benzinetoeristen in Poppel verleden tijd door omleiding

De extreem goedkope benzine in België zorgde voor flinke tankfiles in Goirle richting Poppel de afgelopen dagen. De gemeente Ravels, waar Poppel onder valt, heeft nu ingegrepen. Er is een omleiding gemaakt richting het benzinestation van Van Raak. Vrijdagmiddag lijken de files door de maatregel een heel stuk minder.

Omleiding Er kunnen zo'n dertig tot veertig auto's wachten op het terrein en de inrit van Van Raak. Daarna ging de rij verder op de provinciale weg en die reikte tot ver in Goirle. De Belgische gemeente Ravels heeft daarom in overleg met de Nederlandse buurgemeente Goirle een omleiding ingesteld.

Voor de accijnsverlaging was het al zeker twee keer zo druk bij de pompen net over de grens. Van Raak zette al verkeersregelaars in, maar de afgelopen week ontstonden er meerdere malen flinke files op de Turnhoutsebaan (N630) in Goirle.

Sinds de Belgische overheid de accijns op brandstof zaterdag verlaagde, is het prijsverschil met Nederland per liter Euro 95 (E10) opgelopen tot bijna 60 cent per liter. Vooral bij Van Raak, pal tegen de Nederlandse grens aan, was dat te merken met flinke files tot gevolg.

Verkeer dat richting Van Raak rijdt om te tanken, moet nu het tankstation in België voorbij rijden en rechtsaf de Goirleweg en Nieuwstraat op. Er wordt een rondje om de pomp gereden. Daardoor kan de rij veilig een stuk langer worden, zonder dat de doorgaande weg geblokkeerd wordt.

Opluchting

Voor de buurman van Van Raak is dat fijn. Hij klaagde eerder al dat zijn oprit continu geblokkeerd werd al probeerde het tankstation dat te voorkomen. "Het is soms chaos. Vooral rond de spits en in het weekend", zei hij toen en dat is alleen erger geworden.

Tot nu dan, want de uitrit is gewoon vrij en ook de doorstroming is beter dankzij de verkeersregelaars langs de weg en bij de pompen.

Een man die schuin tegenover de pomp woont, is ook blij met de omleiding. "Het is echt een opluchting, want het werd echt te druk en gevaarlijk. Je ziet meteen dat het werkt." Ook sommige automobilisten vinden de omleiding beter. "Achter aansluiten met veel vrachtverkeer achter je op een provinciale weg voelt niet echt fijn."

Blijvend

Een Tilburgse automobilist denkt dat de omleiding misschien wel een permanent moet worden. "Ik kan mij voorstellen dat de winkels en mensen die hier wonen, helemaal gek worden van al die tankende Nederlanders. Het scheelt zoveel geld." Hij tankt sinds kort in België en is van plan dat te blijven doen.

Het prijsverschil met België wordt op 1 april wat kleiner, want dan wordt in Nederland de accijns verlaagd. "Maar dan is het nog steeds de moeite waard om even de grens over te steken", zegt de Tilburgse benzinetoerist.

Hieronder kan je een filmpje zien van de eerdere tankfiles richting Poppel.