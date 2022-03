112-nieuws: auto vliegt al rijdend in brand • ontwikkelingen in zaak Gillis

05.30

Een automobilist wist gisteravond net op tijd uit zijn auto te komen toen deze al rijdend spontaan in brand vloog. Een en ander gebeurde iets na half twaalf op de Professor Dondersweg in Beek en Donk. De auto rolde nadat de man was uitgestapt nog een paar meter brandend door. De bestuurder raakte niet gewond. De brandweer kwam om de boel te blussen. Van de auto bleef niet veel over.