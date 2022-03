112-nieuws: auto vliegt al rijdend in brand • overval Jumbo Waalwijk

07.41

De Jumbo-supermarkt aan de Grotestraat in Waalwijk is woensdagochtend overvallen. De gewapende dader is ervandoor, meldt de politie. "Wij stellen een onderzoek in." Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Op Burgernet wordt gemeld dat de dader een blanke man zou zijn. Hij is zo'n 1,80 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij droeg op het moment van de overval zwarte kleren en een zwarte regenbroek. Hij zou twee gele Jumbo-tassen bij zich hebben.

