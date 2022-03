112-nieuws: vrouw naar ziekenhuis na botsing • 11 tips overval Mark Gillis

14.47

Een 35-jarige man uit Oosterhout en twee 28-jarige vrouwen uit Klundert en Bergen op Zoom zijn dinsdagnacht aangehouden na een inbraak bij een huis aan de Jasmijnstraat in Hoeven. Iemand had hen rond halftwee betrapt. Uit het huis was gereedschap weggenomen en de inbrekers hadden behoorlijk wat schade veroorzaakt. Onder meer was een deur geforceerd om het huis binnen te komen.

De man werd in de Arnoutlaan aangehouden toen hij over een schutting klom. Een getuige had de vrouwen zien vertrekken in een auto. De getuige gaf hun signalement een omschrijving van de auto door. Korte tijd later troffen agenten de auto met daarin de twee vrouwen aan, in dezelfde straat. Ook zij zijn aangehouden. Ze hadden naast inbrekersspullen ook drugs, een stroomstootwapen en een mes bij zich.