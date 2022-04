Gedupeerden zonnepanelenbedrijf vrezen: 'Wij kunnen fluiten naar ons geld'

Het heeft er alle schijn van dat tientallen gedupeerden van Duurzaamheidscentrum Nederland hun geld voor aanbetaalde zonnepanelen niet terugkrijgen. Tot dat pijnlijke besef komen zij nu blijkt dat het zonnepanelenbedrijf 9 ton aan schuld heeft. Diep gefrustreerd blijven zij achter, na vaak duizenden euro's te hebben voorgeschoten.

Ook Martien de Rooij uit Bosschenhoofd kocht twintig zonnepanelen bij het bedrijf in Terheijden. Eind januari zouden ze worden geplaatst, maar dat is nooit gebeurd. Wel betaalde hij bijna 3000 euro aan.

Hij was ervan overtuigd dat het goed zou komen, zo zegt hij. "Het verhaal was goed en het klikte gewoon. Maar het vertrouwen dat ik in het bedrijf had, het klopte niet. Ik ben gewoon opgelicht, dat weet ik wel zeker. En naar die 3000 euro kan ik fluiten."