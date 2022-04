Deel van privégegevens van gehackte woningcorporaties op dark web gezet

De criminelen die een cyberaanval pleegden op drie Brabantse woningcorporaties, hebben een deel van de gestolen data op het dark web gepubliceerd. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Het gaat om duizenden bestanden met daarin privégegevens van klanten, zoals kopieën van identiteitsbewijzen en bankgegevens. Ongeveer acht van de in totaal 200 gigabyte aan data die werd gestolen van de servers van IT-bedrijf The Sourcing Company staat inmiddels op het dark web. Dat bedrijf digitale diensten levert aan veel woningcorporaties.

In Brabant werden Alwel (Roosendaal), Laurentius (Breda) en Zayaz (Den Bosch) geraakt. In totaal gaat het om acht Nederlandse woningcorporaties die getroffen werden.

Volgens RTL Nieuws is de ransomwaregroep Conti verantwoordelijk voor de cyberaanval die in het weekend van 26 en 27 maart werd uitgevoerd. De criminelen eisten losgeld om de gegijzelde systemen weer vrij te geven, maar dat is door de Brabantse corporaties geweigerd.

