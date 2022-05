Krioelende muizen en andere verwaarloosde dieren in Brabant

Duizenden muizen werden dinsdag gevonden in een vies huis in Oudenbosch. De bewoonster haalde ooit enkele muizen in huis, maar het liep helemaal uit de hand. En dat was niet de eerste keer dat er verwaarloosde diertjes werden gevonden bij iemand thuis. Ook deze (huis)dieren werden verwaarloosd in Brabantse huizen.

Julia Kanters Geschreven door

Ruim 20 konijnen, 27 parkieten en 12 duiven zijn op 7 september 2021 weggehaald door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Ze leefden in een extreem vervuild pand in de gemeente Sint-Michielsgestel. Hier zaten de konijnen op uitwerpselen van centimeters groot en zaten er spinnenwebben aan de kooien. De dieren zelf zagen er wel gezond uit.

Volop keutels in de hokken (foto: Dierenbescherming).

Negentien zieke en verwaarloosde katten zijn op 10 september 2020 in een vervuild vakantiehuis gevonden in Woensdrecht. De katten hadden vlooien, krabwonden en een vieze vacht. Ook de ogen en neus waren bij de meeste katten heel vies. In het vakantiehuis hing een zware amoniaklucht, lag het bomvol spullen en was het ernstig vervuild. Twee van de negentien katten waren er nog slechter aan toe dan de andere katten. Een van die twee katten heeft het door uitdroging niet gehaald en moest worden ingeslapen. De overige katten zijn naar een dierenopvangcentrum gebracht.

Een van de katten (foto: Dierenbescherming).

Ruim honderd vogels werden afgelopen maandag gevonden bij een Brabanste vogelhandelaar. Veel waren er slecht aan toe. De handelaar bewaarde de vogels in een loods die volgens de LID 'gewoon smerig' was. De leefomstandigheden waren dus slecht voor deze gehouden vogels. De diertjes werden ondergebracht bij opslaghouders en er is een proces-verbaal opgevraagd tegen de handelaar.

Ook deze vogel zat in een smerig kooitje (foto: landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming)

Ook in Breda werden er roofvogels in te kleine en vervuilde kooien gehouden. De vogels werden door de Landelijke Inspecite Dierenbescherming op 25 september 2018 in beslag genomen van een 52-jarige man. Hij hield uilen, valken, buizerds en een raaf binnen. Toen de eigenaar van de dieren de inbeslagname probeerde te voorkomen, werd hij aangehouden.

De dierenpolitie haalde op 25 mei 2021 dertien verwaarloosde katten uit een smerig huis in Tilburg. Ze zagen er slecht uit en moesten leven in slechte omstandigheden. In het huis leefden ook nog twaalf andere katten, maar die werden niet meegenomen omdat zij geen directe hulp nodig hadden. Wel zou de eigenaar nog extra gecontroleerd worden. De katten zijn naar een andere plek gebracht.

Wachten op privacy instellingen...

Op 26 september 2019 werden er tientallen verwaarloosde puppy's gevonden die in hokken leefden tussen hun eigen uitwerpselen. Sommige puppy's hadden zefs wormen, waar ze meteen voor behandeld werden. Ook zouden de puppy's nooit van hun moeder gescheiden mogen worden. De jonge diertjes werden meegenomen door de Landelijke Inspectie Dierenbescherming en zijn uiteindelijk geplaatst bij een andere opvangplaats.

De honden werden in 2019 in erbarmelijke omstandigheden gevonden (foto: SQ Vision).

Het hoeft niet altijd om grote aantallen dieren te gaan. In Zundert is er op 30 juli 2021 een verwaarloosde hond gevonden door de LID. Het beest zag er slecht uit en had heel veel ontstekingen. De eigenaar van de hond moest dan ook zijn huisdier meegeven aan de dierenbescherming. Hierna is de hond naar een opvang gebracht waar er werd gezocht naar een nieuw baasje voor hem.