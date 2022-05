Agenten en ME in het nauw door agressieve NAC-fans, rechter doet uitspraak

Agenten werden een jaar geleden in het nauw gedreven na de voetbalwedstrijd tussen NAC Breda en NEC. Ze waren hun leven niet meer zeker. Een aantal werd zo geraakt, letterlijk en figuurlijk, dat ze tijdelijk het werk moesten neerleggen. De rechtbank doet maandagmorgen uitspraak in een rechtszaak tegen ongeveer dertig fans van NAC voor hun aandeel in de rellen.

Het was een orgie van geweld na de wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion in Breda. NAC had zojuist de beslissende finalewedstrijd om promotie naar de Eredivisie verloren (1-2). NAC-fans bleken een slecht verliezer: ze reageerden hun frustratie af op politie en Mobiele Eenheid (ME). Er werd met vuurwerk en stenen gegooid.

"Doorgewinterde politiemensen hadden dit nog nooit meegemaakt."

“Doorgewinterde politiemensen vertelden dat ze dit nog nooit hadden meegemaakt, zo erg was het.” Zo probeerde de voorzitter van de rechtbank de ernst van de zaak duidelijk te maken bij de hooligans (van 17 tot 43) die terechtstonden. De meeste verdachten werden openlijke geweldpleging en vernieling ten laste gelegd. Het Openbaar Ministerie eiste onder meer celstraffen tot 100 dagen en 200 uur aan taakstraffen. Agenten menen dat er sprake was van poging tot doodslag en vinden dat ze recht hebben op schadevergoedingen.

"Ik was bang dat ik nooit meer thuis zou komen."

Enkele agenten vertelden over het geweld van 23 mei vorig jaar. “Ik heb het overleefd, maar ik heb doodsangsten uitgestaan”, sprak één van hen. “Ik was bang dat ik nooit meer thuis zou komen.” Ze kregen trappen en klappen en ze werden bekogeld met dranghekken, vuurwerk, stenen en flessen. De NAC-fans probeerden op een bepaald moment het stadion binnen te dringen. Toen dat niet lukte, koelden ze hun woede op een ME-bus. De inzittenden voelden zich als ratten in een val. Andere ME’ers konden hen verlossen, waarna de supporters agenten en politiebussen op de korrel namen. Een van die agenten zei dat ze hem ‘vanwege een verloren voetbalwedstrijd kapot wilden maken.’ Wegens de toen geldende coronaregels mochten slechts 2500 toeschouwers in het stadion. De uitschakeling, de zoveelste sportieve tegenvaller, was het laatste zetje om zo te keer te gaan.

"Ik moet nu op de blaren zitten."