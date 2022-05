Regenbuien helpen de natuur een handje, maar beregeningsverbod blijft nodig

De waterschappen in Brabant blijven controleren op het naleven van de verboden op het beregenen en besproeien van akkers of sportvelden. De regen van de afgelopen weken heeft de natuur een handje geholpen, maar het blijft structureel te droog in delen van de provincie.

Dat het de waterschappen ernst is, bleek onlangs nog. Toen werd iemand betrapt op het illegaal oppompen van grondwater. Het kwam de dader op een boete van 2000 euro te staan, zo meldt Waterschap De Dommel. “Op lichtere overtredingen staat vijfhonderd euro boete. Boeren zijn hier natuurlijk niet blij mee, het gaat om forse bedragen. We zijn sinds 2018 actief aan het handhaven, waarbij na ieder jaar minder overtredingen worden geconstateerd”, zegt Kim Schoones van het waterschap. Waarschuwingen zijn vaak voldoende. Eind april en begin mei werden in het werkgebied van Waterschap Aa en Maas tientallen waarschuwingen uitgedeeld. “Dat was net in de periode dat het heel lang droog was en de verboden afgekondigd werden”, verduidelijkt Ingeborg Riedstra.

"Sommige zandgronden blijven snakken naar water."

Inmiddels zou je door de recente buien bijna gaan denken dat er niks aan de hand is, maar schijn bedriegt, zo vertelt Riedstra. “Het heeft op sommige plekken flink geregend en de temperatuur is gaan zakken. Dat is goed voor het grondwaterpeil. Ook ziet het gras er knalgroen uit en staat er weer water in beekjes. Maar bijvoorbeeld de Boven Aa, een hoger gelegen zandgrondgebied, blijft snakken naar water.” “Op langere termijn is het eigenlijk nodig dat de regen verspreid over veel meer dagen valt. Maar we weten nu al dat dit door verandering van ons klimaat steeds minder vaak gaat gebeuren. Het is niet voor niets dat we in de provincie afspraken hebben gemaakt om het grondwater op peil te brengen.”

"Het niet mogen beregenen heeft financiële gevolgen."