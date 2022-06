Leerlingen uitgebrande school in Acht krijgen maandag weer les

De leerlingen van basisschool St. Antonius Abt in het Eindhovense kerkdorp Acht kunnen komende maandag weer naar school na de verwoestende brand van afgelopen vrijdagnacht. Vijf groepen zullen les krijgen in de klaslokalen die gespaard bleven bij de brand. De kinderen van hoogste groepen, vijf klassen in totaal, wijken uit naar een basisschool iets verderop.

"We werken met man en macht om er voor te zorgen dat de groepen 1, 2 en 3 volgende week in een ander deel van het gebouw weer kunnen starten", vertelt schooldirecteur Kim Keesmekers. "En de kinderen van groepen 4 tot en met 8 gaan de rest van het schooljaar naar spilcentrum De Achtbaan in de wijk Achtse Barrier, ongeveer twee kilometer hier vandaan."

"Na een tijdje stinkt alles naar rook en kan ik naar huis om me om te kleden."

Veel leraren en teamleden keken vrijdagnacht emotioneel toe hoe hun school in vlammen opging. Omwonenden werd geadviseerd werden ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Meerdere klaslokalen brandden uit. Momenteel wordt er met man en macht gewerkt om alles op orde te krijgen. De brand veroorzaakte veel rook- en roetschade. Dat betekent dat de lokalen die gespaard bleven, moeten worden schoongemaakt en gelucht. "Na een tijdje stinkt alles naar rook en kan ik naar huis om me om te kleden", aldus de directeur.

"Tafeltjes, stoelen, laptops en fietsjes, het is hartverwarmend wat we aangeboden krijgen."