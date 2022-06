112-nieuws: 3 gewonden bij ongeluk • schuurbrand slaat over naar huizen

04.20

Een automobiliste is zaterdagnacht met haar auto op een betonblok gebotst op de Larenweg in Den Bosch. Dit gebeurde rond drie uur. De vrouw raakte volgens een 112-correspondent door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt, kwam daardoor met haar auto in de middenberm terecht en raakte daar het betonblok. De bestelwagen kwam een stuk verderop op z'n kant op de weg terecht. De vrouw is door de brandweer uit haar auto bevrijd.