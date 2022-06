112-nieuws: woningoverval Bergen op Zoom • gewonde in Chaam

11.17

Een voetganger is zaterdagnacht in Tilburg met een mes in zijn rug gestoken door een man op een scooter. Dit gebeurde rond kwart over twee, op de Langendijk. Het slachtoffer liep daar met zijn hond, toen uit de richting van de Nijkerkstraat de scooterrijder met hoge snelheid kwam aanrijden. Achterop de scooter zat een vrouw. Die viel in een bocht van de scooter. De man wilde hulp verlenen, maar werd direct door de scooterrijder in zijn rug gestoken.

