Komst topcrimineel Taghi zet EBI Vught onder hoogspanning

Om het maken van luchtfoto's te voorkomen en het smokkelen van drugs en wapens tegen te gaan, wordt vanaf juli het luchtruim boven de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught gesloten. Het is de zoveelste maatregel die gemeente en justitie nemen sinds Ridouan Taghi er gevangen zit. De topcrimineel zou aan verschillende ontsnappingsscenario's werken.

Eind 2019 werd Taghi in Dubai opgepakt en uitgezet naar Nederland. Hij verkaste direct naar de EBI in Vught. Sindsdien is de gevangenis in de hoogste staat van paraatheid. Een overzicht.

In juni 2020 wees burgemeester Roderick Van de Mortel het gebied rondom de gevangenis aan als 'Veiligheidsrisicogebied'. Dat deed hij op advies van de politie, het Openbaar Ministerie en de PI Vught, waar de EBI deel van uitmaakt.

Iedereen die in de buurt van de gevangenis komt, mag na toestemming van de officier van justitie worden gefouilleerd. Dus ook fietsers en wandelaars die voor het nabijgelegen Nationaal Monument komen. De maatregel zou in eerste instantie voor een jaar gelden, maar is telkens verlengd.

Zware criminelen

De zwaarste criminelen van ons land zitten in de Extra Beveiligde Inrichting. Ridouan Taghi is een van de bekendste gevangenen. Maar ook zware jongens als Said Razzouki (de vermeende rechterhand van Taghi) en Richard R., bekend als Rico de Chileen, zitten er vast. Het lukte niemand te ontsnappen en dat willen de autoriteiten graag zo houden.

Het regime in de EBI is zeer streng. Het is een zwaar bewaakte gevangenis binnen een gevangenis (PI Vught). De EBI bestaat uit vier afdelingen, met ieder zes cellen. In totaal gaat het dus om 24 cellen waarvan er 18 zijn bedoeld voor gevangenen die vastzitten volgens het EBI-regime, het strengste regime.

Geen laptops meer

In oktober 2021 zijn de touwtjes nog wat aangetrokken. Advocaten van de gevangenen mogen geen laptops of tablets meer mee naar binnen nemen. Formeel mocht dat al niet, maar het werd gedoogd door de directie.

Een reden voor de aanpassing werd niet genoemd. Maar de aanhouding van Youssef Taghi, de neef en advocaat van crimineel Ridouan Taghi, leek aanleiding te zijn voor dit besluit van de directie.

Youssef Taghi kwam als advocaat van de hoofdverdachte in het Marengo-proces geregeld bij zijn neef langs in de EBI. Hij wordt ervan verdacht de boodschapper van Taghi naar de buitenwereld te zijn geweest. Ook zou de topcrimineel tijdens de bezoeken van zijn neef een uitbraak uit de gevangenis in Vught hebben voorbereid.

Pleidooi voor extra beveiligde rechtbank

Burgemeester Van de Mortel maakt zich grote zorgen over het risico van een eventuele ontsnapping uit de EBI. Hij deelt zijn ongerustheid in juli 2021. De burgemeester pleit voor een extra beveiligde rechtbank in de gevangenis. Dat scheelt risicovolle transporten met gedetineerden. “Het vervoer leidt nu tot ontsnappingsrisico. De ritten gaan steeds door het drukke verkeer in Vught. Langs scholen en sportclubs. Over de N65 die binnenkort, tijdelijk, een eenbaansweg wordt. Een beveiligde rechtbank in Vught voorkomt dat.”

In een brief aan Sander Dekker, destijds minister van Justitie en Veiligheid, vraagt Van de Mortel om dit te regelen, maar zoiets kan jaren duren. Dekker komt in november 2021 daarom met een ander voorstel. Het gaat om een plan voor een digitale gevangenis. Zware criminelen kunnen dan via een videoverbinding deelnemen aan rechtszaken. Minder gevaarlijke verdachten worden vanaf 2023 via een nieuwe weg naar de PI Vught gebracht. Het aanleggen van die weg komt voor rekening van het ministerie.

LEES OOK:

Vught is bang voor een grote ontsnapping uit de EBI en neemt extra maatregelen

Luchtruim boven EBI in Vught gesloten vanwege risico ontsnappingen

Niemand ontsnapte ooit uit EBI en dat komt door deze veiligheidsmaatregelen

Grote zorgen over veiligheid rond EBI in Vught, zegt burgemeester

Burgemeester blij met plan voor digitale rechtspraak in gevangenis Vught