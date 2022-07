112-nieuws: auto botst op geparkeerde auto • files op A2 opgelost

12.23

Op een fietspad langs de Antwerpseweg in Roosendaal is zaterdagochtend een kind met een voet tussen de spaken van een fiets terechtgekomen. Dit gebeurde terwijl het kind achterop de fiets zat. Meerdere hulpdiensten waaronder de brandweer en een ambulance werden opgeroepen. Agenten hebben het voetje bevrijd. Het kind is uit voorzorg, samen met de moeder, naar een ziekenhuis gebracht. Er is niks bekend over de ernst van de verwondingen.