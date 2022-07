112-nieuws: bosbrand in Budel • auto botst op geparkeerde auto

13.50

In de bossen van Riethoven is zaterdagmiddag brand gesticht. Een voorbijgangster zag twee jongeren zich verdacht ophouden en een fles weggooien. Later zijn twee kinderen op de fiets aangesproken door de brandweer en politie. Het is niet duidelijk of zij de brand ook hebben gesticht. De fles is later aangetroffen en zou lampenolie bevat hebben. De brandweer heeft de brand geblust.