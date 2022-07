112-nieuws: man loopt met wapen door Tilburg • automobilist crasht in Budel

01.58

Opnieuw is er een huis onder vuur genomen in Oss. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er geschoten op een huis aan de Veekraal. Een vrouw was op dat moment thuis, maar raakte niet gewond. De schietpartij gebeurde rond halfeen in de nacht, vertelt een woordvoerder. Er zat een enkele kogelinslag in het raam en op straat was een pionnetje te zien. Een klein deel van de buurt werd afgezet door de politie.

